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Озвучены цены обновлённого Honda Civic Type R 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Некоторое время назад стала известна стоимость «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R для Америки.
С того момента, как стартовали продажи модели на территории Соединенных Штатов, цена Honda Civic Type R постоянно повышалась. Следует подчеркнуть, что стоимость вышеупомянутого автомобиля в прошлом году составляла 34 775 долларов, в 2018 — 36 620 долларов, а хэтчбек 2020 модельного года уже продается за 37 230 долларов.
Как бы там ни было, стоимость машины практически уравнялась с его главным конкурентом на автомобильном рынке Северной Америки Subaru WRX STI.
В то же время, по мнению большинства специалистов, в этот раз повышение цены Civic Type R почти ничем не обосновано — обновление не преподносит никаких новшеств.
Подчеркивается, что автомобиль оснастили прошлогодним мультимедийном комплексом, турбированным двигателем на 2 литра производительностью 306 лошадиных сил, который функционирует в паре с механической коробкой передач и системой переднего привода.
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Автоновости , Honda Civic , Subaru , Honda
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