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Как инспектор ГИБДД может заставить водителя выйти из машины 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперты издания «Автовзгляд» составили список методов, которыми пользуются автоинспекторы, чтобы заставить водителя выйти из машины.
Специалисты отмечают, что, выманивая водителя из салона, полицейские стараются обнаружить у автомобилиста признаки алкогольного опьянения. Но опытные автолюбители напоминают, что водитель должен покинуть салон только в том случае, если в отношении него оформляется протокол. В остальных ситуациях автомобилист вправе оставаться за рулём. Однако, некоторые правоохранители идут на хитрость.
Сотрудник ГИБДД, остановив автомобиль в тёмное время суток и указав водителю, например, на грязные фары, может предложить автолюбителю «устранить нарушение на месте». От такого предложения мало, кто отказывается, а полицейский в результате добивается своей цели, наблюдая за походкой потенциального «нарушителя».
Ещё один способ — сверка номеров. Для того, чтобы сравнить номеров агрегатов и узлов автомобиля с записями в регистрационных документов сотрудник ГИБДД может попросить водителя выйти из машины. В этом случае, как правило, автомобилисты, желая проконтролировать процесс, находятся рядом с полицейским, тем самым, «попадая на удочку» правоохранителя.
Опытные автолюбители подчёркивают, что даже досмотр автомобиля или водителя не является поводом для автомобилиста покидать салон. Впрочем, автоинспекторы нередко пользуются «угрожающей» процедурой, как поводом выманить автолюбителя из-за руля.
Некоторые автоинспекторы могут попросить помощи у остановленного автомобилиста, сославшись на необходимость оформления документов. Однако за, казалось бы, благими намерениями могут скрываться корыстные цели, уверяет автор статьи.
Наконец, само приглашение пройти тест на опьянение может оказаться попыткой выманить водителя из машины. Эксперты напоминают, что «дуть в трубочку» автомобилист вправе, сидя в своей машине, поэтому требования «пройти в патрульный автомобиль» можно смело отклонять.
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Автоновости , ГИБДД , АвтоВзгляд
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