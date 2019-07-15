«Налетели на яму». Орешкин проехался на Lada Xray 

Дороги в России надо ремонтировать. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, едва не пробивший колесо на своей «Ладе Х-Рей».
На прошлой неделе Орешкин объявил о намерении добраться из Москвы в Тольятти, где запланировано его выступление на форуме моногородов, на автомобиле. Сегодня министр приехал и рассказал журналистам о впечатлениях от поездки.
«Честно скажу — в одном месте даже чуть колесо не пробили», — рассказал он и признал, что дороги необходимо ремонтировать.
При этом «Ладу Х-Рей» министр похвалил. По его словам, это очень хорошая машина — хорошо себя ведет, а спина после поездки в ней на расстояние 1,3 тысячи километров совсем не болит.
В течение поездки Орешкин публиковал в своем инстаграме снимки из разных мест по ходу маршрута. Отвечая в комментариях на вопрос о том, каким путем добирался из Казани в Самару, министр рассказал, что через Старую Бесовку, а также упомянул о яме, на которую «прилично налетел» в тех местах.