«Буханку» перекрасят в неожиданный цвет

Бельгийский дилер автомобилей УАЗ заявил о том, что палитра цветов, доступных для «Буханки», расширится: кроме стандартного зеленого можно за доплату выбрать оранжевый. Эта опция будет доступна только для исполнения «Трофи».

Экспедиционная версия «Буханки» появилась на рынке весной этого года. От стандартной модели исполнение «Трофи» отличается наличием багажника для снаряжения, лестницы, черных дисков с шинами BFGoodrich All-Terrain размерности 225/75 R16, а также подогрева передних кресел и сдвижных форточек.

В движение такую «Буханку» приводит 2,7-литровый мотор мощностью 112 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Стоимость версии «Трофи» составляет 839 900 рублей, в то время как стартовая цена обычного «Комби» — 898 900 рублей за автомобиль 2019 года выпуска.