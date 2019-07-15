Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский Hyundai Tucson получит новый двигатель 

Motor.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Согласно информации на сайте Росстандарта, ОТТС выдано на Hyundai Tucson с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 184 лошадиные силы, который сочетается с шестидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.
Новая модификация может пополнить существующую линейку агрегатов, предложенных для Hyundai Tucson. Она включает пару бензиновых двигателей — турбированный объемом 1,6 литра и «атмосферник» объемом два литра мощностью 177 и 150 сил соответственно. Кроме того, для кроссовера предусмотрен 185-сильный двухлитровый дизель. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» для турбомотора, «механика» либо шестиступенчатый «автомат» для 150-сильного «атмосферника» и восьмидиапазонная автоматическая коробка передач для дизельного варианта. Цены на модель начинаются от 1 499 000 рублей.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июль текущего года продажи Tucson в России составили 11 403 штук, что на 1 185 машин больше, чем за аналогичный период 2018 года. В прошлом месяце дилеры реализовали 1 958 экземпляров (-359 штук), что позволило модели войти в топ-25 самых продаваемых автомобилей в стране и закрепиться на 23 строчке.
Motor.ru: последние новости
Toyota променяла Corolla на новый кроссовер Nissan вывел на рынок обновленный пикап Navara Вот так будет выглядеть обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Hyundai Tucson
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Налетели на яму». Орешкин проехался на Lada Xray66
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии1
Ваша машина оказалась… не вашей. Как быть?1
Ждать дефицита?: автомобили резко подорожали2
Рассекречены подробности о четвертом поколении Audi A3
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
00:56
Автоледи насмешила очевидцев нелепым ДТП
ДТП
00:22
«Не уступил»: видео крупной аварии в Москве попало в сеть
ДТП
00:37
Автотрассу засыпало долларовыми купюрами
ДТП
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение