Российский Hyundai Tucson получит новый двигатель

Согласно информации на сайте Росстандарта, ОТТС выдано на Hyundai Tucson с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 184 лошадиные силы, который сочетается с шестидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.

Новая модификация может пополнить существующую линейку агрегатов, предложенных для Hyundai Tucson. Она включает пару бензиновых двигателей — турбированный объемом 1,6 литра и «атмосферник» объемом два литра мощностью 177 и 150 сил соответственно. Кроме того, для кроссовера предусмотрен 185-сильный двухлитровый дизель. Трансмиссия — семиступенчатый «робот» для турбомотора, «механика» либо шестиступенчатый «автомат» для 150-сильного «атмосферника» и восьмидиапазонная автоматическая коробка передач для дизельного варианта. Цены на модель начинаются от 1 499 000 рублей.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июль текущего года продажи Tucson в России составили 11 403 штук, что на 1 185 машин больше, чем за аналогичный период 2018 года. В прошлом месяце дилеры реализовали 1 958 экземпляров (-359 штук), что позволило модели войти в топ-25 самых продаваемых автомобилей в стране и закрепиться на 23 строчке.