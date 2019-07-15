Ждать дефицита?: автомобили резко подорожали

Стоимость автомобилей в российских автосалонах с начала 2019 года выросла в среднем на 10%, сообщает «Коммерсант». При этом продажи машин в стране последовательно снижаются.

Аналитики параллельно с повышением цен на авто заметили, что объёмы продаж у российских дилеров по результатам первого полугодия 2019 года снизились на 2,4%. Заметное падение рынка произошло в мае — на 18%.

При этом отмечается, что «эффективное» увеличение стоимости авто нивелируется самими производителями и дилерами спецпредложениями, скидками, проведением акций и т.п.

В качестве основной причины повышения цен автоэксперты называют увеличение НДС до 20%. Источник «Коммерсанта» отмечает, что некоторые крупные производители рассматривают вариант сокращения производства на территории России с целью активизации потребительского спроса за счёт возникшего дефицита.