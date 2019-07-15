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Ждать дефицита?: автомобили резко подорожали 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоимость автомобилей в российских автосалонах с начала 2019 года выросла в среднем на 10%, сообщает «Коммерсант». При этом продажи машин в стране последовательно снижаются.
По данным издания, цены на 2-3% подросли на модели Volkswagen, Volvo, Audi, Cadillac, Chevrolet, Kia, Renault, Nissan, Suzuki, Toyota, Skoda и др. При этом отмечается, что значительно подорожали автомобили MINI (на 13%), Cadillac Escalade Luxury (на 5,5%), а также максимальные комплектации Mercedes-Benz (от 14-23%). Отечественная Lada стоимость своих авто на 3-3,6%. Неизменными остались цены на Maserati, Jeep и Fiat.
Аналитики параллельно с повышением цен на авто заметили, что объёмы продаж у российских дилеров по результатам первого полугодия 2019 года снизились на 2,4%. Заметное падение рынка произошло в мае — на 18%.
При этом отмечается, что «эффективное» увеличение стоимости авто нивелируется самими производителями и дилерами спецпредложениями, скидками, проведением акций и т.п.
В качестве основной причины повышения цен автоэксперты называют увеличение НДС до 20%. Источник «Коммерсанта» отмечает, что некоторые крупные производители рассматривают вариант сокращения производства на территории России с целью активизации потребительского спроса за счёт возникшего дефицита.
Комментарии2
Автоновости , Jeep , Cadillac Escalade , Volvo , Nissan , Audi , Chevrolet , Kia , Cadillac , Fiat , Suzuki , Lada , Toyota , Volkswagen , Renault , Skoda , Maserati , Mercedes-Benz
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