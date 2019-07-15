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Hyundai Creta Sport выйдет в продажу в сентябре 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Руководители автомобильной компании Hyundai подтвердили, что продажи новой версии кроссовера Hyundai Creta Sport начнутся уже в сентябре.
От стандартной версии машина отличается косметическими доработками экстерьера и спортивным салоном, получившим достаточно яркие элементы, привлекающие к себе внимание. К обновлениям можно отнести: черную решетку радиатора, имеющую 6 углов, черные боковые зеркала, черный спойлер на крыше и новые диски.
По задумке конструкторов, использование этих элементов добавляет машине спортивности. Под капотом установлен 2,0-литровый двигатель, мощность которого 156 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая или механическая коробка передач, на выбор будущего владельца.
Для того, чтобы улучшить технические данные автомобиля, были проведены работы, связанные с перенастройкой подвески, которая в спортивном варианте должна быть более жесткой.
По предварительным данным, стоимость новой версии популярного в России кроссовера составит 1 миллион 566 тысяч рублей.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Creta
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