Hyundai Creta Sport выйдет в продажу в сентябре

Руководители автомобильной компании Hyundai подтвердили, что продажи новой версии кроссовера Hyundai Creta Sport начнутся уже в сентябре.

От стандартной версии машина отличается косметическими доработками экстерьера и спортивным салоном, получившим достаточно яркие элементы, привлекающие к себе внимание. К обновлениям можно отнести: черную решетку радиатора, имеющую 6 углов, черные боковые зеркала, черный спойлер на крыше и новые диски.

По задумке конструкторов, использование этих элементов добавляет машине спортивности. Под капотом установлен 2,0-литровый двигатель, мощность которого 156 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая или механическая коробка передач, на выбор будущего владельца.

Для того, чтобы улучшить технические данные автомобиля, были проведены работы, связанные с перенастройкой подвески, которая в спортивном варианте должна быть более жесткой.

По предварительным данным, стоимость новой версии популярного в России кроссовера составит 1 миллион 566 тысяч рублей.