Рассекречены подробности о четвертом поколении Audi A3

Клан немецкой модели Audi A3 следующей генерации окажется наиболее передовым и технологичным в представленном классе. О начале реализации новинки, появления которой ждут в семи версиях исполнения, сообщил глава автогиганта Брэм Шот.

Стоит сразу же сказать, что пролетит еще один год, перед тем, как спортвариация Audi A3 четвертой генерации, в том числе, «прокаченная» модификация RS3 с мотором на 413 лошадиных сил с новой функцией «мягкого» гибрида и модернизированной полноприводной системой будет соперничать с Mercedes-AMG и BMW M. Сперва появление модели A3 перенесли более чем на год из-за разгоревшегося дизельного скандала, по итогам которого ведущим приоритетом Audi стал выпуск собственной электрифицированной линейки e-Tron.

Согласно словам главы автогиганта в интервью изданию Autocar, обновленная Audi A3 приобретет смелый внешний вид, который будет тесно связывать его с «младшим» собратом — A1, и со «старшим» — кроссом Q3. Платформой готовящегося соперника BMW 1-Series и Mercedes-Benz A-Class следующих генераций станет сильно переосмысленная архитектура MQB от бренда Volkswagen , которая, за счет применения алюминия и стали, окажется жестче, безопаснее, а также легче, чем сегодняшнее авто.

Примечательно, что шасси MQB II приобретет модернизированное электрическое оснащение, позволяющее новому A3 предлагать более широкий перечень «мягких» и подзаряжаемых гибридных силовых установок на протяжении всего жизненного цикла. Модернизация сказалась на увеличении габаритов иномарки, внутреннее убранство получилось еще просторнее, а багажное отделение теперь можно назвать самым вместительным в своем классе.

В первую очередь, первыми на конвейер будут поставлены хэтчбек A3 с пятью дверьми и седан A3 с четырьмя дверьми, появление которых, как сообщают британские издания, намечается на начало и середину будущего года.

Модификация Audi A3 с двигателем внутреннего сгорания будет предлагаться с бензиновыми и дизельными турбированными агрегатами в тандеме с 6-ступенчатой МКПП и семидиарозонной роботизированной трансмиссией. Привод, как и раньше, получился исключительно передний, кроме наиболее выжимных вариаций.

В состав бензиновой гаммы моторов обновленного А3 включены: полуторалитровый турбированный мотор с четырьмя цилиндрами мощностью на 128 и 148 лошадиных сил и более мощная двухлитровая «турбочетверка», выжимающая 187 лошадиных сил. Среди дизельных агрегатов стоит ждать выхода трех вариаций двухлитрового турбированного агрегата с тремя цилиндрами, выдающего от 134 до 201 «лошадей», каждая из которых приобретет электродвигатель мощностью на 12 вольт и стартер-генератор, чтобы снизить расход бензина на 10%. Спортивные полноприводные вариации S3 и RS3 укомплектуют двухлитровым бензиновым турбоагрегатом с четырьмя цилиндрами мощностью на 325 «лошадей».

Официальный показ четвертой генерации Audi A3 будет проходить в семь этапов. Сперва в начале будущего года увидит свет хэтчбек с пятью дверьми. Потом в середине следующего года — седан. Также в 2020 должен появиться электрический A3 e-Tron и спортивный S3 в кузовах хэтчбек и седан. Другая «прокаченная» версия — RS3, а также лифтбек A3 и универсал A3 Allroad будут презентованы в начале и середине 2021 года.