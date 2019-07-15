Угон автомобиля, который рассмешил интернет

Похоже, скоро угонщики могут исчезнуть как вид, ведь, судя по этому ролику, некоторые автомобили вполне справляются и без них. А чему удивляться, когда на дворе век автопилотов?

Героиня видео выходит из черного универсала, после чего машина не спеша начинает движение и в итоге отъезжает от места парковки на несколько метров.

Как сообщает Telegram-канал "Московские новости", женщина не на шутку перепугалась, не увидев автомобиля на месте, и немедленно сообщила в полицию об угоне. Когда стражи порядка просмотрели записи с ближайших камер, обнаружилось, что автомобиль просто проехал дальше по улице, где его впоследствии и обнаружили целым и невредимым.

Мораль очевидна и стара как мир: не забывайте про ручник!