Угон автомобиля, который рассмешил интернет 

Похоже, скоро угонщики могут исчезнуть как вид, ведь, судя по этому ролику, некоторые автомобили вполне справляются и без них. А чему удивляться, когда на дворе век автопилотов?
Героиня видео выходит из черного универсала, после чего машина не спеша начинает движение и в итоге отъезжает от места парковки на несколько метров.
Как сообщает Telegram-канал "Московские новости", женщина не на шутку перепугалась, не увидев автомобиля на месте, и немедленно сообщила в полицию об угоне. Когда стражи порядка просмотрели записи с ближайших камер, обнаружилось, что автомобиль просто проехал дальше по улице, где его впоследствии и обнаружили целым и невредимым.
Мораль очевидна и стара как мир: не забывайте про ручник!
В мае "Авторамблер" публиковал видео, на котором другая незадачливая водительница полторы минуты пытается разобраться со шлангом и заправить свою Subaru Impreza.