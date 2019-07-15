Lincoln Navigator научился запускать двигатель со смартфона

Компания Lincoln представила внедорожник Navigator 2020 модельного года с расширенным перечнем стандартного оборудования и тремя стайлинг-пакетами Monochromatic. Частью базового оснащения модели стала функция Phone As A Key, позволяющая использоваться смартфон в качестве ключа.

В список стандартного оснащения Lincoln Navigator вошли подножки с электроприводом, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфонов, а также комплекс безопасности Co-Pilot360. Он включает в себя функцию автоматического управления дальним светом, системы предотвращения фронтальных столкновений, мониторинга слепых зон, удержания в полосе и камеру заднего вида с омывателем.

Новая функция Phone As A Key позволит владельцам автомобиля блокировать центральный замок, открывать багажник, а также заводить двигатель через приложение Lincoln Way без привычного ключа.

Опциональные пакеты Monochromatic для экстерьера подложены только для топовой версии Navigator Reserve в трех вариантах: Pristine White, Ceramic Pearl и Infinite Black. В компании заявляют, что монохроматические цветовые схемы — современный тренд, который позволяет сделать облик автомобиля более выразительным, а также помогает расширить возможности персонализации. Упрощенная палитра привлекает внимание и делает внедорожник более заметным.

Lincoln Navigator стоит в США минимум 73 205 долларов (4,6 миллиона рублей). Внедорожник оснащается 3,5-литровым твин-турбо двигателем V6, отдача которого составляет 456 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента. Коробка — 10-ступенчатый «автомат».