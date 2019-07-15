625-сильный BMW M5 Competition стал патрульной машиной

«Заряженный» BMW M5 Competition стал частью автопарка полиции австралийского штата Виктория. Седан со специальной цветографической схемой вместе с BMW 530d будут использовать для патрулирования скоростных магистралей.

Полицейский BMW M5 Competition отличается от гражданской машины окрасом кузова, люстрой на крыше и проблесковыми маячками в боковых воздухозаборниках. Под капотом полноприводного седана по-прежнему установлен 4,4-литровый битурбомотор V8, выдающий 625 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

С места до 100 километров в час M5 Competition разгоняется за 3,3 секунды и развивает максимальную скорость 305 километров в час. Для сравнения: дизельный 530d (249 сил и 620 Нм момента) достигается первой «сотни» через 5,4 секунды и разгоняется до 250 километров в час.

В 2016 году на службу в полицию Австралии поступил Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe с 5,5-литровым твин-турбо V8 мощностью 585 лошадиных сил (760 Нм) и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль разгоняется с нуля до ста километров в час за 4,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.