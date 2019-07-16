Обновленная Chevrolet Niva: новые аргументы в пользу машины

Многолетняя популярность Chevrolet Niva из той же области, что и у классической машины.

Наличие «честного» полного привода и доступность позволяют долгие годы оставаться востребованной машиной. Чтобы поддержать немного интерес к устаревшей моделе, производитель немного модернизирует авто, устраняя одновременно некоторые просчеты.

Двигатель с другими настройками. Обновленная машина не получила новый двигатель. Ей по-прежнему трудно удаются резкие ускорения. Но на заводе поработали с программным обеспечением управления работой двигателя. Это сказалось на расходе топлива с положительной стороны:

8,0 л при движении по шоссе на скорости около 100 км/ч;

8,8 л загородный цикл на загруженном шоссе с частыми ремонтами (близко к смешанному циклу) — 8,8 л;

около 10 л при использовании кондиционера, с частыми остановками (близко к городскому циклу).

Обновление программного обеспечения никаких удобств не создает, но положительно сказывается на расходе бензина с учетом возраста конструкции мотора.

Снижение уровня шума. При модернизации инженеры поработали над понижением уровня шума в салоне. Даже при поднятом капоте заметны дополнительные элементы за расширительными бачками. Но тишина в салоне обусловлена не только этим.

Примечательно, что ни проезд неровностей, ни громкая музыка не заставляют шуметь пластиковые элементы отделки салона, обивку дверных карт. Заставить «зудеть» съемные детали не смогли даже качественные акустические элементы Chevrolet Niva.

В общий уровень внешних шумов не так подмешиваются звуки покрышек, подвески, которые со стороны дороги почти не поступают. Это достигнуто за счет накладок, поглощающих вибрации, новых матов. Изолированы от шума даже колесные арки.

На внедорожнике впервые заглушили технологические отверстия в кузове. Это снизило еще на 1-2 дБ общее значение.

Другие позиции в обновленной машине. Самым заметным элементом в салоне стало появление системы мультимедиа. Под нее не стали «ломать» приборную панель. Но место по центру для «экрана» найдено оптимальное. Новый элемент не перекрывает обзорность, и информация считывается водителем без проблем.

Мультимедийная система имеет хорошее разрешение экрана, высокую быстроту отклика на команду. Меню логично понятно и не требует привыкания. Блок управления разместили на бывшей позиции магнитолы. При его использовании обнаруживается возможность отключения монитора: одним нажатием на правую «барашку». Это оценит любой водитель при ночной поездке.

Из двух разъемов USB, при выключенном зажигании, без питания остается только центральный вход. Разъем на передней панели запитан всегда. Это позволит обеспечить питанием видеорегистратор или зарядить немного смартфон во время стоянки.

Блок подсветки салона совместили с кнопкой ГЛОНАСС. Этот элемент также указывает на современность автомобиля.

Что в итоге. При помощи названных доработок, обновленная Chevrolet Niva сбросила лет 5 со своей жизни на конвейере. Цена на машину находится на уровне 810 тысяч рублей. Но при использовании дополнительных скидок или программ, стартовая цена опускается еще на 50-65 тысяч.