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Найден способ борьбы с несправедливыми штрафами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы предложили вернуть ГИБДД полномочия по согласованию схем организации дорожного движения. Как пишет «Российская газета», инициатива призвана снизить количество необоснованных ограничений и штрафов, а также повысить безопасность на дорогах.
В 2013 году ГИБДД лишилась полномочий по согласованию схем организации движения, ответственность за это переложили на местные власти. Однако водители, заметившие некачественно нанесенную разметку, неправильно установленные знаки или их отсутствие, до сих пор жалуются именно в ГИБДД.
«РГ» отмечает, что после передачи полномочий ГИБДД чиновникам на дорогах, где была разрешена скорость 90 километров в час, стали появляться знаки, ограничивающие ее до 50 или 40 километров в час. Как правило, сразу за новыми ограничителями стоят камеры.
«На улице, где накануне парковка была разрешена, ночью могут появиться знаки, ее запрещающие, а утром там будут работать эвакуаторы», — отмечает издание.
Газета напомнила, что по ГОСТУ ограничивать скорость необходимо постепенно — на 20 километров в час.
Депутаты обратились с просьбой вернуть полномочия ГИБДД к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Один из них, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал, что правительству предложили разработать соответствующие поправки в законодательство.
Минтранс в своем ответе на письмо депутатов указал, что в ГИБДД может не хватить специалистов, которые способны утверждать именно комплексные, долгосрочные схемы организации дорожного движения, а не оперативные и временные изменения на дороге.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об отстранении частных компаний и физических лиц от функций фото— и видеофиксации нарушений скорости на российских дорогах. Несколько лет назад коммерческие компании и физлица начали заключать договоры концессии на фото— и видеофиксацию нарушений ПДД с региональными властями. Авторы законопроекта считают, что после этого передвижные комплексы начали появляться не на участках с высокой аварийностью, а там, где люди чаще нарушают скоростной режим. В документе говорится, что частники иногда некорректно устанавливают камеры по отношению к дороге либо искусственно изменяют показатель погрешности, чтобы увеличить число выявленных нарушений.
Комментарии
Автоновости , Дмитрий Медведев , Ярослав Нилов , Госдума , Минтранс РФ , ГИБДД , "Российская газета"
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