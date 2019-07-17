Россияне лишились бюджетного Nissan

Дилеры Nissan распродали почти все автомобили самой доступной модели японского бренда — Almera. Несколько последних экземпляров еще ждут своих хозяев в региональных автосалонах, передает портал Wroom.ru.

Последний бюджетный седан сошел с конвейера завода АвтоВАЗа в Ижевске еще осенью прошлого года, завершив шестилетнее производство модели.

Тогда Nissan объяснил свое решение прекратить выпуск Almera желанием сосредоточиться на «укреплении позиций в сегменте кроссоверов и внедорожников». Также известно, что продажи четырехдверки оставляли желать лучшего: Nissan рассчитывал продавать в России по 70–75 тыс. Almera в год, но реальные цифры оказались куда ниже. 2014 год стал самым удачным для модели — тогда было продано около 46 тыс. экземпляров, после чего спрос начал падать и достиг отметки в 15 тыс. реализованных авто в год.

Almera продавалась на отечественном рынке как аналог европейских Pulsar, Sentra и Bluebird Sylphy. У последнего седан четвертого поколения позаимствовал кузов, а ходовую часть и салон — у Renault Logan . Автомобиль комплектовался бензиновым 102-сильным мотором Renault К4М объемом 1.6 л. в сочетании с четырехдиапазонным «автоматом» или механической коробкой передач.

В июне концерн объявил об уходе с рынка РФ еще двух моделей — спорткара GT-R и кроссовера Juke, писал «Авторамблер».