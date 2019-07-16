Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума РФ приняла в третьем чтении пакет законов об ужесточении наказания за нарушения в системе технического осмотра, передает РИА «Новости».

Согласно изменениям, вводится уголовная ответственность за деятельность по проведению техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации. В правительстве объяснили необходимость такого шага распространением практики продажи «серых» диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.

Управление автомобилем без техосмотра будет грозить штрафом в размере от 2 тысяч рублей. Кроме того, повторно то же нарушение будет караться уголовной ответственностью.

За нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра будет введен штраф: для должностных лиц он составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.