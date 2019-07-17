Китайская марка Dongfeng взялась за электропикапы

Корпорация Dongfeng продемонстрировала 2 полностью электрические модели.

Семейство бренда Dongfeng пополнили два пикапа, приводимых в движение электромоторами. В основе старшей вариации лежит пикап Ruijing 6, в сущности, являющийся аналогом Nissan Navara. Младшая версия создана на базе грузовика Rich нынешней генерации.

Ruijing 6 EV получил 120-киловаттный электромотор, производительностью 163 лошадиных силы и крутящим моментом 420 Нм, функционирующий вместе с тяговой батареей на 67,9 кВт/ч. На одной подзарядке автомобиль может преодолеть расстояние 402 км. По утверждениям автопроизводителя, зарядить АКБ до 80% можно за 45 минут.

Помимо модели Ruijing 6 EV состоялся релиз более бюджетной вариации Rich EV. В данное авто установлена батарея на 62,7 кВт/ч. На одной подзарядке авто способно проехать 305 км, а его максимальная скорость равна 100 километрам в час. Новинка оснащена электродвигателем с отдачей 116 л.с. и крутящим моментом 290 Нм.