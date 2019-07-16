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Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class 

Motor.ru + ещё 5 16 июля 2019
Фото: Motor.ru
Компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-Class. Модель не оправдала ожиданий, так как оказалась слишком дорогой на фоне конкурентов.
Издание Automotive News Europe сообщает, что совокупные продажи X-Class за прошлый год в Европе, Австралии и Южной Африке составили 16 700 экземпляров. Для сравнения: Ford Ranger только на европейском рынке в 2018-м разошелся тиражом в 50 900 штук. Низкая популярность «Мерседеса» объясняется завышенной ценой и несколькими отзывными кампаниями, которые компании пришлось провести, чтобы устранить дефекты сборки.
Пикап Mercedes-Benz X-Class построен на агрегатах Nissan Navara и выпускается на испанском заводе японской марки. В его основе лежит рама лестничного типа с неразрезным мостом с креплением на пяти рычагах и пассивными амортизаторами Привод — подключаемый или постоянный полный. Гамма двигателей пикапа состоит из дизелей Renault−Nissan и мерседесовского турбодизеля V6 мощностью 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Коробки — «механика» или семидиапазонный «автомат».
В России Mercedes-Benz X-Class стоит минимум 3 128 000 рублей (2.3 I4, 163 силы и 403 Нм момента, шестиступенчатая «механика»). Топовый X 350 d 4Matic с V6 обойдется в 4 181 000 рублей.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Ford Ranger , Nissan Navara , Daimler , Mercedes-Benz , Ford
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