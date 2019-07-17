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Назван срок строительства дороги в обход Волгограда 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Первый этап масштабного проекта по строительству обхода Волгограда начнется в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росавтодора.
Планируется, что новая объездная дорога не только снизит нагрузку на городскую дорожную сеть, но и станет частью международного транспортного коридора «Север — Юг», развиваемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок: одна свяжет трассу Р-22 «Каспий» и городскую улицу 40 лет ВЛКСМ, вторая обеспечит выход на подъездную дорогу к Элисте, а третья — на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково. В составе последней — строительство моста через Волго-Донской судоходный канал, благодаря которому транспортные потоки равномерно распределятся по существующему и по новому сооружениям.
Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» рассчитан до 2024 года.
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