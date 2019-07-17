Стали известны цены на Mercedes-AMG GT R Pro

Автомобиль для трековых гонок Mercedes-AMG GT R Pro вскоре должен быть представлен для реализации на автомобильном рынке США.

В связи с этим стала известна стоимость суперкара, по которой он будет реализовываться на Североамериканском континенте. Заявлено, что эту трековую модель можно будет приобрести почти за 200 тысяч долларов, что в пересчете по курсу на отечественную валюту составит порядка 12,5 миллионов рублей.

Автомобиль, главное предназначение которого гонки по треку, будет выпущен специальным, небольшим тиражом. Общее количество машин, которые будут изготовлены, составит 750 штук. На машине установлен битурбомотормощность которого составляет 577 лошадиных сил. Автомобиль заднеприводный, оснащен семиступенчатой коробкой передач.

Спорткар был протестирован на знаменитой трассе Нюрбургринг. Отличие от дорожной версии достаточно внушительное. Машина прошла дистанцию на 6 секунд быстрее.

На российском автомобильном рынке также есть возможность приобрести дорожный вариант машины Mercedes-AMG GT R. Стоимость экземпляра составляет чуть более 13 миллионов рублей. О возможности появления спортивного варианта купе на нашем рынке, пока нет никакой информации.