Tesla снизила цены и урезала модельный ряд

В целях оптимизации линейки и стимуляции продаж, компания решила избавиться от самых дешевых комплектаций Model X и Model S, а также снизить стоимость Model 3, сообщает агентство Reuters.

Теперь "пятидверка" S и кроссовер X будут доступны только в двух более дорогих версиях: "Long Range" и топовой "Performance" по стартовой цене от $80 тыс. и $85 тыс. соответственно. Самая бюджетная модель компании — Model 3 — подешевела на $1 тыс., до $39 тыс.

"Мы подкорректировали нашу ценовую политику, чтобы повысить доступность наших автомобилей для покупателей, " — говорится в сообщении Tesla.

Ранее "Авторамблер" сообщал, что Model 3 прошла европейский краш-тест с рекордным результатом.