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Tesla снизила цены и урезала модельный ряд 

Авторамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: Авторамблер
В целях оптимизации линейки и стимуляции продаж, компания решила избавиться от самых дешевых комплектаций Model X и Model S, а также снизить стоимость Model 3, сообщает агентство Reuters.
Теперь "пятидверка" S и кроссовер X будут доступны только в двух более дорогих версиях: "Long Range" и топовой "Performance" по стартовой цене от $80 тыс. и $85 тыс. соответственно. Самая бюджетная модель компании — Model 3 — подешевела на $1 тыс., до $39 тыс.
"Мы подкорректировали нашу ценовую политику, чтобы повысить доступность наших автомобилей для покупателей, " — говорится в сообщении Tesla.
Ранее "Авторамблер" сообщал, что Model 3 прошла европейский краш-тест с рекордным результатом.
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