Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян заставят платить за бесплатные дороги 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
В России собираются взимать плату за проезд по автодорогам на Крайнем Севере даже при отсутствии бесплатных альтернатив, пишет «Коммерсант». Зона Крайнего Севера занимает 70% территории России.
Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять новый пакет поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности». Поправки отменяют запрет на взимание платы по дорогам при отсутствии альтернативных бесплатных трасс.
Минтранс намерен снять ограничения, чтобы развивать дорожную сеть на Крайнем Севере. Бюджетных средств на дороги не хватает, частные инвесторы не приходят из-за ограничений закона, поэтому жителям приходится пользоваться зимниками и временными переправами.
В новой версии поправок предлагается взимать плату не только за новые, но и за уже существующие трассы, реконструированных в рамках концессии или ГЧП-проекта.
Платными также смогут стать мосты и путепроводы, построенные «с нуля» или реконструированные.
Планируется, что платными дороги станут только для грузовых автомобилей и тяжелой техники.
Поводом для разработки поправок стало обращение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Минтранс, который пожаловался на невозможность строительства платного километрового моста через реку Пур на Ямале при отсутствии его бесплатной альтернативы. По данным Минтранса России, в регионах Крайнего Севера готовы еще 22 проекта с проработанными финансовыми моделями, частные компании готовы инвестировать порядка 400 млрд рублей.
Комментарии97
Автоновости , Госдума , Минтранс РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продажи Lada в Европе упали на четверть
Россияне лишились бюджетного Nissan
Skoda обновила кроссоверы Karoq и Kodiaq
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Skoda запускает спецсервис Parent Taxi
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение