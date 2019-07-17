Россиян заставят платить за бесплатные дороги

В России собираются взимать плату за проезд по автодорогам на Крайнем Севере даже при отсутствии бесплатных альтернатив, пишет «Коммерсант». Зона Крайнего Севера занимает 70% территории России.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять новый пакет поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности». Поправки отменяют запрет на взимание платы по дорогам при отсутствии альтернативных бесплатных трасс.

Минтранс намерен снять ограничения, чтобы развивать дорожную сеть на Крайнем Севере. Бюджетных средств на дороги не хватает, частные инвесторы не приходят из-за ограничений закона, поэтому жителям приходится пользоваться зимниками и временными переправами.

В новой версии поправок предлагается взимать плату не только за новые, но и за уже существующие трассы, реконструированных в рамках концессии или ГЧП-проекта.

Платными также смогут стать мосты и путепроводы, построенные «с нуля» или реконструированные.

Планируется, что платными дороги станут только для грузовых автомобилей и тяжелой техники.

Поводом для разработки поправок стало обращение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Минтранс, который пожаловался на невозможность строительства платного километрового моста через реку Пур на Ямале при отсутствии его бесплатной альтернативы. По данным Минтранса России, в регионах Крайнего Севера готовы еще 22 проекта с проработанными финансовыми моделями, частные компании готовы инвестировать порядка 400 млрд рублей.