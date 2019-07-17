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Subaru возобновит продажи BRZ tS в 2020 году 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Продажи автомобиля Subaru BRZ tS осуществлялись в прошлом году.
Следует подчеркнуть, что вышеупомянутая машина пользовалась определенным спросом у поклонников японского бренда.
Как отмечается, в 2018 году японской корпорацией Subaru была выпущена модель BRZ tS, предназначенную для американского рынка. Отличительной чертой автомобиля являлось то, что он получил силовую установку производительностью 205 лошадиных сил, переделанную подвеску с новыми амортизаторами, 18-дюймовые колесные диски и аэродинамический обвес.
Другими словами, это был более дешевый клон «заряженной» вариации STI.
Как подчеркивается, в следующем году снова стоит ждать появления Subaru BRZ tS с усовершенствованными характеристиками и сокращенным расходом топлива, и соответственно, лучшими экологическими показателями.
Прошлогодняя стоимость подобного автомобиля составляла 34 355 долларов. В то же время в текущий период времени цена данной машины следующего модельного года остается неизвестной.
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Автоновости , Subaru , Subaru BRZ
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