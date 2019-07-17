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Бренд Maxus представил свой первый кроссовер 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Maxus
Maxus представляет первый кроссовер. Модель получила название D60.
Старт продаж в Поднебесной намечен на конец июля текущего года.
Паркетник располагает тремя рядами сидений. Задняя часть будет представлена, как отдельными креслами, так и диванами. Сиденья обшиты искусственной кожей или ее сочетанием вместе с алькантарой.
В длину D60 имеет 4 метра 72 сантиметра, а в ширину — 1 метр 86 сантиметров. В свою очередь, высота составляет 1 м. 73 см.
В качестве силовой установки для кроссовера выбрана турбочетверка на полтора литра с мощностью в 169 лошадиных сил. Позднее ожидается появление версий с полным приводом и гибридным блоком. Что же касается трансмиссии, то она представлена «роботом» на 7 положений.
Внутри машина имеет центральный монитор на 14 дюймов и электропривод регулировки передних сидений. Также присутствуют камеры кругового обзора, а также панорамная крыша с люком.
На рынке КНР стоимость новинки начинается от 16 тысяч долларов. Планируется в ближайшем будущем начать экспорт кроссовера в страны Африки, а также в Австралию.
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