Бренд Maxus представил свой первый кроссовер

Maxus представляет первый кроссовер. Модель получила название D60.

Старт продаж в Поднебесной намечен на конец июля текущего года.

Паркетник располагает тремя рядами сидений. Задняя часть будет представлена, как отдельными креслами, так и диванами. Сиденья обшиты искусственной кожей или ее сочетанием вместе с алькантарой.

В длину D60 имеет 4 метра 72 сантиметра, а в ширину — 1 метр 86 сантиметров. В свою очередь, высота составляет 1 м. 73 см.

В качестве силовой установки для кроссовера выбрана турбочетверка на полтора литра с мощностью в 169 лошадиных сил. Позднее ожидается появление версий с полным приводом и гибридным блоком. Что же касается трансмиссии, то она представлена «роботом» на 7 положений.

Внутри машина имеет центральный монитор на 14 дюймов и электропривод регулировки передних сидений. Также присутствуют камеры кругового обзора, а также панорамная крыша с люком.

На рынке КНР стоимость новинки начинается от 16 тысяч долларов. Планируется в ближайшем будущем начать экспорт кроссовера в страны Африки, а также в Австралию.