Россиянка отсудила у дилера Tesla 20 миллионов

Жительница Екатеринбурга взыскала через суд почти 20 млн рублей и московского дилера Tesla за неисправность купленного автомобиля. Решение в пользу автоледи сначала вынес Октябрьский суд города, а затем вердикт подтвердили в Свердловском областном суде, говорится в сообщении, размещённом на его сайте

Отмечается, что в апреле 2018 года женщина приобрела автомобиль Tesla Model X 100D 13,13 млн рублей. При этом первые проблемы с эксплуатацией электромобиля автоледи испытала уже через несколько месяцев: в августе из строя вышел один электронный ключ, в сентябре сломался второй. Неполадки доставили женщине дискомфорт, поскольку управлять автомобилем она могла только при помощи смартфона и только в местах, где был доступен мобильный интернет.

Обратившись к дилеру, покупательница получила рекомендацию отправить автомобиль в Берлин на перепрошивку ключей за свой счёт. В ответ женщина направила уведомление об отказе от договора и требование вернуть деньги, после чего обратилась с иском в суд.

В процессе разбирательства представитель дилера попытался убедить суд, что неисправность возникла по вине автоледи, однако доводы ответчика не были приняты во внимание.

В результате Октябрьский суд принял решение в пользу покупательницы Tesla. Впоследствии Свердловский областной суд вердикт подтвердил, обязав дилера выплатить женщине 13 миллионов 130 тысяч 571 рубль, штраф — 6 миллионов 565 тысяч 285 рублей и расходы по уплате госпошлины — 60 тысяч рублей.