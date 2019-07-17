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UAZ Patriot с «автоматом» смогут протестировать все желающие 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Ульяновский автозавод 29 июля начнет последний этап ресурсных испытаний новой модификации «Патриота» — с автоматической коробкой передач. В этот день внедорожник стартует из Ульяновска в пробег по стране.
«Патриоту» с «автоматом» предстоит проехать более 10 тысяч километров по России и сделать остановки в семи крупных городах: Казани (30 июля), Нижнем Новгороде (1 августа), Санкт-Петербурге (3 августа), Москве (6 августа), Воронеже (9 августа), Ростов-на-Дону (11 августа) и Краснодаре (12 августа). Жители этих городов смогут пройти тест-драйв в местном дилерском центре УАЗа. Остальным же предлагается отслеживать передвижение автомобилей по интерактивной карте.
Во вторник, 16 июля, была опубликована фотография «Патриота» с шестидиапазонной автоматической трансмиссией, которая работает в паре с модернизированным 2,7-литровым двигателем ЗМЗ Про мощностью 150 лошадиных сил. На снимке можно рассмотреть приборную панель, руль и две педали.
Новая коробка GM 6L50 французской фирмы Punch Powerglide будет доступна в качестве опции. По предварительным оценкам, доплата составит 60-100 тысяч рублей. Начальная цена модели с «механикой» составляет 809 900 рублей, а версия «Оптимум» обойдется уже в 935 тысяч. «Патриот» в комплектации «Максимум» оценен в 1 118 000 рублей.
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Автоновости , УАЗ , Ульяновский автомобильный завод
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