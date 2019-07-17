Названы автомобили с самыми проблемными коробками передач

Объявлен список из автоматических коробок передач, которые доставляли автовладельцам больше всего проблем. Рейтинг составило издание «За рулем», опираясь на отзывы на тематических форумах.

Недовольство вызвала коробка Hydra-matic GM 6T30/6T40, которую ставят на Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, и на Opel Astra J, Mokka и Antara. О проблемах с ним водители говорят начиная от пробега в 30 тысяч километров. Сбои фиксируются в работе гидроблока и соленоидов, также коробка перегревается, что может вызвать трещины в корпусе. В список также вошли агрегаты DP0/DP2 (ими оборудованы Renault Logan и Sandero, а также многие модели Peugeot Citroen ). Больше всего водителей раздражает, что машина с такой коробкой «не умеет выбираться из грязи», большие нагрузки чреваты поломками.

В рейтинг попал АМТ DSG (DQ200) производства Volkswagen , которые стоят на некоторых моделях Volkswagen, Skoda Seat . Водителям не нравится дерганные переключения передач, к 100 тысячам километрам, пишет издание, ломается большинство трансмиссий таких агрегатов.

Renault, Jeep и Нарекания также вызвал вариатор Jatco JF011E, который стоит на Nissan Mitsubishi , Citroen, Peugeot, Dodge Suzuki . Владельцам в целях профилактики рекомендуют чаще менять фильтры и жидкость в вариаторе.

Отдельно составители списка отметили ВАЗовскую АМТ, которыми комплектуется Lada Vesta . Механизм сцепления быстро изнашивается при перегревах, это приводило к тряске и ударам, также водители обратили внимание на внезапный сброс передач. По итогам, самой ненадежной издание признало отечественную АМТ.

«Ресурс остальных агрегатов даже при худших вариантах развития событий в среднем чуть больше», — говорится в заключении.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи автомобилей Lada в июне сократились более чем на четверть (27,9 процента) — до 404 штук. В первом полугодии 2019 года показатели сократились на 12,7 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.