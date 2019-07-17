Решение принято: Toyota отправляется на Луну

В марте этого года уже сообщалось о совместном проекте компании Toyota и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) над созданием обитаемого лунохода. Но тогда этот проект еще только рассматривался, а теперь переговоры завершены и подписано трехлетнее соглашение, предусматривающее разработку реального аппарата, которому вскоре предстоит бороздить лунные просторы.

В соответствии с утвержденным графиком, в текущем финансовом году будут разработаны и согласованы окончательные характеристики герметичного пилотируемого лунохода. Производство необходимых компонентов начнется в следующем, а их испытания стартуют в 2021 году. Далее, уже к 2022 году будет готов полномасштабный прототип, а к 2027 году — полноценный вариант со всем оснащением, необходимым для "упаковки" лунохода в космический корабль.

Напомним, что лунный внедорожник, который по явному замыслу находчивых японцев своим "лицом" напоминает FJ Crusier, проектируется длиной в 6 метров (то есть по этому габариту будет сопоставим с большим микроавтобусом) при ширине 3,8 м. А объем его внутреннего пространства, рассчитанного на экипаж из 2-4 космонавтов, составит 13 кубометров. Луноход планируется оснастить современными сверхэффективными топливными элементами, технология применения которых на земных автомобилях и других транспортных средствах уже освоена специалистами Toyota.

Такое решение, с одной стороны, обеспечит приемлемую массу аппарата для его доставки космическим кораблем, а, с другой, позволит ему, как показывают расчеты, преодолеть расстояние более 10 000 км, чего хватит, чтобы почти полностью обогнуть Луну по ее экватору (протяженность которого составляет около 11 тысяч километров). В дополнение к силовой установке на топливных элементах будет использоваться развертываемая солнечная панель для зарядки бортовых батарей.

Ставится задача, чтобы астронавты могли автономно работать в луноходе (без скафандров благодаря его герметичности) до 6 недель подряд и чтобы за это время аппарат мог преодолеть до 1000 километров. JAXA намерено использовать его для изучения полярных регионов спутника Земли, в том числе для исследования замерзшей воды в этих областях. Ну, а в более отдаленном будущем наработки по этому проекту позволят создать транспортные средства для передвижения по поверхности уже и соседних планет.