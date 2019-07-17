Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новинку Hyundai рассекретили до премьеры 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Именитый корейский автобренд Hyundai готовит свежую версию модели Verna для китайского авторынка, известную у нас в стране, как Hyundai Solaris.
Данная информация стала доступной благодаря тому, что на официальном портале минпрома КНР были размещены фотографии новинки, а также основные ее характеристики.
Судя по фото, автоновинка серьезно преобразится внешне. Производитель изменил концепцию головной оптики. Также на обсуждаемой модели установлены другие задние фонари, бамперы и радиаторная решетка.
Габаритные размеры новинки:
длина — 4,41 м;ширина — 1,72 м;высота — 1,46 м;колесная база — 2,6 м.
По силовой части новый Hyundai Verna (Solaris) получит 1,4-литровый "атмосферник" на 100 л.с. В роли трансмиссии будут предложены шестиступенчатая механическая, либо автоматическая коробки.
Официальная премьера автоновинки состоится осенью этого года. Информации о стоимости пока что нет.
Car.ru: последние новости
В Японии представлен обновленный Nissan Skyline Пикап Mercedes-Benz X-Class может уйти в историю Tesla решила прекратить выпуск Model S и Model X в базовых модификациях
Автоновости , Hyundai , Hyundai Verna , Hyundai Solaris , Минпромторг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продажи Lada в Европе упали на четверть
Россияне лишились бюджетного Nissan
Skoda обновила кроссоверы Karoq и Kodiaq
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Россиян заставят платить за бесплатные дороги97
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение