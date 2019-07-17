Новинку Hyundai рассекретили до премьеры

Именитый корейский автобренд Hyundai готовит свежую версию модели Verna для китайского авторынка, известную у нас в стране, как Hyundai Solaris

Данная информация стала доступной благодаря тому, что на официальном портале минпрома КНР были размещены фотографии новинки, а также основные ее характеристики.

Судя по фото, автоновинка серьезно преобразится внешне. Производитель изменил концепцию головной оптики. Также на обсуждаемой модели установлены другие задние фонари, бамперы и радиаторная решетка.

Габаритные размеры новинки:

длина — 4,41 м;ширина — 1,72 м;высота — 1,46 м;колесная база — 2,6 м.

По силовой части новый Hyundai Verna (Solaris) получит 1,4-литровый "атмосферник" на 100 л.с. В роли трансмиссии будут предложены шестиступенчатая механическая, либо автоматическая коробки.

Официальная премьера автоновинки состоится осенью этого года. Информации о стоимости пока что нет.