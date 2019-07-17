Продажи Lada в Европе упали на четверть

Продажи автомобилей марки Lada в странах Европейского союза в июне упали на 28%, следует из данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

В июне 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 404 новых автомобиля LADA, что на 27,9% ниже уровня годичной давности.

Продажи машин российской марки в ЕС падают второй месяц подряд, добавили эксперты «Автостата».

С января по июнь реализация автомобилей LADA в ЕС составила 2,4 тыс. единиц, показав падение на 12,7%. При этом на их долю пришлось всего 0,03% от всего объема рынка.

«Это сопоставимо с совокупным показателем таких марок как Bentley, Bugatti и Lamborghini», — добавили в «Автостате».

В апреле представитель «АвтоВАЗа» сообщал RNS, что компания покидает европейский рынок из-за ужесточения экологических норм, но может вернуться в Европу через несколько лет.