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В Москве перестали штрафовать злостных нарушителей: что произошло 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Злостных нарушителей правил парковки в Москве некому штрафовать по вине Верховного суда, заявил Autonews анонимный собеседник в столичном правительстве.
Месяц назад ВС запретил выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения в автоматическом режиме (без составления протокола и с вынесением постановления без участия ГИБДД и владельца машины) не с помощью стационарных камер либо камер, установленных в специально оборудованных автомобилях.
Между тем почти 90% штрафов за парковку на газонах и тротуарах в столице выписывались пользователями приложения «Помощник Москвы». Со дня публикации постановления Верховного суда приложение фактически не работает — нарушения по линии ГИБДД отклоняются, а по линии МАДИ — попадают на рассмотрение, но не рассматриваются.
«Кому теперь штрафовать за газоны и тротуары? Москва просто погрязнет в нарушениях», — заявил собеседник Autonews.
По его словам, пешие инспекторы не способны справиться с объемом работы. Власти города тоже: теперь они вынуждены возбуждать отдельное административное производство по каждому присланному фото и проводить расследование — лично встретиться с нарушителем, спросить, действительно ли он нарушил правила стоянки, и лишь после признания оштрафовать.
«Теперь представьте, сколько это может занять времени и сколько людей к нам готово добровольно приехать», — предложил анонимный чиновник.
По его словам, в настоящее время столичный департамент транспорта перенастраивает «Помощника Москвы» таким образом, что он будет соответствовать требованиям Верховного суда.
Комментарии2
Автоновости , ГИБДД , Правительство Москвы
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