Электромобили Toyota получат китайские аккумуляторы

В среду, 17 июля, компания Toyota объявила о подписании соглашения с китайским предприятием Amperex Technology Co., Limited (CATL) о разработке аккумуляторов для электрокаров. Японская сторона заявила, что договор «обеспечит стабильные поставки комплектующих», позволит разрабатывать новые технологии и совершенствовать качество продукции.

Сообщение о сделке появилось на фоне обещаний Toyota относительно увеличения продаж экологически чистых автомобилей. Помимо CATL, японский автопроизводитель сотрудничает в этой сфере с другим китайским предприятием — BYD , а также планирует построит совместный завод по выпуску аккумуляторов с Panasonic.

Ранее в этом году Toyota представила две электрические модели для рынка КНР — C-HR и IZOA. Первый представляет собой кроссовер с электрической силовой установкой, а от стандартного C-HR его можно отличить по декоративным вставкам спереди и другим бамперам. Второй электромобиль — тоже кроссовер. Пока в Toyota не спешат раскрывать технические характеристики — больше подробностей появится ближе к старту продаж, запланированному на начало 2020 года.