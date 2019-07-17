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Электромобили Toyota получат китайские аккумуляторы 

Motor.ru 8 часов назад
Фото: Motor.ru
В среду, 17 июля, компания Toyota объявила о подписании соглашения с китайским предприятием Amperex Technology Co., Limited (CATL) о разработке аккумуляторов для электрокаров. Японская сторона заявила, что договор «обеспечит стабильные поставки комплектующих», позволит разрабатывать новые технологии и совершенствовать качество продукции.
Сообщение о сделке появилось на фоне обещаний Toyota относительно увеличения продаж экологически чистых автомобилей. Помимо CATL, японский автопроизводитель сотрудничает в этой сфере с другим китайским предприятием — BYD, а также планирует построит совместный завод по выпуску аккумуляторов с Panasonic.
Ранее в этом году Toyota представила две электрические модели для рынка КНР — C-HR и IZOA. Первый представляет собой кроссовер с электрической силовой установкой, а от стандартного C-HR его можно отличить по декоративным вставкам спереди и другим бамперам. Второй электромобиль — тоже кроссовер. Пока в Toyota не спешат раскрывать технические характеристики — больше подробностей появится ближе к старту продаж, запланированному на начало 2020 года.
Компания развивает это направление не только в Китае. Так, власти Индонезии заявили о том, что японцы намерены вложить два миллиона долларов в разработку электромобилей в стране. Кроме того, Toyota заключила партнерское соглашение с Tesla для создания электрической модификации RAV4 и инвестировала в компанию Илона Маска.
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Автоновости , Tesla , Toyota , BYD
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