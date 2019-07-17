Skoda запускает специальный сервис Parent Taxi

Согласно Skoda , британские родители проезжают дополнительные 1648 миль (2652 километров) ежегодно из-за того, что возят своих детей в учебные заведения. Это эквивалентно 12 565 фунтов стерлингов или 15 593 доллара США за передвижения на такси (если бы ученики добирались на занятия самостоятельно).

Фактически, 66 процентов родителей рассказали, что иногда чувствуют себя службой такси для своих детей, тратя в среднем дополнительные три часа на поездки каждую неделю. В зависимости от региона статистика отличается и достигает максимальных 3447 километров (2142 мили), потраченных на транспортировку детей. Понимая внушительность этих показателей и современные потребности семейств, Skoda представляет приложение Parent Taxi, действующее как настоящий таксометр. Оно позволяет родителям обменивать ‘набранные’ километры на домашние дела, такие как уборка машины, кормление домашнего питомца, уборка спальни и даже стирка. Сервис является бесплатным и доступен для загрузки на iOS и Android.

Что касается функциональности Parent Taxi, он отслеживает автомобиль с помощью GPS, и родители или опекуны могут установить, сколько миль соответствует одной поездке.