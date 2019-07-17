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Дорогу в российском поселке застелили надгробиями 

Lenta.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: ГТРК Смоленск
Дорогу возле одного из жилых домов поселка Печерск Смоленской области застелили надгробиями. Внимание на это обратили местные жители, сообщает ГТРК «Смоленск» на своем сайте.
Собственники участка, около которого появились надгробия, уверяют, что плиты не украдены с кладбища — на них нет ни надписей, ни фотографий умерших. По их словам, это бракованный товар с завода, который жалко выкидывать на помойку.
«Надо было положить, я положила», — пояснила хозяйка участка.
Женщина также пообещала со временем спрятать надгробия под слоем песка.
В мае 2018 года калининградские рабочие заделали ямы на дороге, вымощенной тротуарной плиткой, при помощи множества канализационных люков. Местный житель предположил, что дорожники хотели доделать участок трассы, но у них закончилась брусчатка.
Тогда же, в мае, сотрудники тамбовской дорожной службы покрасили вздувшийся и растрескавшийся асфальт на краю проезжей части в цвета бордюра. В организации МБУ «Спецдорсервис» объяснили действия своих работников тем, что им все равно нужно как-то обозначить границы дороги, а бордюр на этом месте когда-то был.
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Автоновости , ГТРК "Смоленск"
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