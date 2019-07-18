Водители под колпаком: в Москве установят 600 новых камер 

В столице появилось 14 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры призваны уменьшить число ДТП в очагах аварийности, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в четверг в своем Twitter.
"Места выбраны не случайно — в прошлом году на этих участках произошло от трех до шести ДТП. Новые камеры фиксируют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда", — комментирует ЦОДД.
Новые комплексы — часть плана по установке в 2019 году 600 дополнительных камер в Москве, которым поделился с изданием Autonews руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. Полный список действующих в столице камер опубликован на сайте ведомства.
Напомним, что Госдума поддержала идею запретить в России частные комплексы фотовидеофиксации. Пока неизвестно, кто будет контролировать камеры: в Минкомсвязи выступили против монополии, так как она может навредить "очень конкурентному рынку с хорошей динамикой".