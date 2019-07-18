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Новый вид парковок создают в России 

News.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Механизированные многоуровневые парковки могут появиться в Подмосковье. Общая ёмкость нового вида паркингов составит до 250 автомобилей на площади, предназначенной под 80 машин.
Десять роботизированных комплексов появятся вблизи железнодорожных станций, офисных зданий и жилых комплексов. Перспективными называются муниципальные образования возле МКАД с плотной застройкой, например Балашиха, Красногорск, Люберцы и Химки, сообщают «Известия».
Проект может быть реализован в течение ближайшего года. В будущем подобные паркинги собираются устанавливать в городах с населением свыше 1 млн человек.
Роботизированные паркинги представляют собой многоуровневый склад-накопитель с «пазловым» принципом установки машин на стеллажах для хранения.
Ранее News.ru сообщал, что столичным автомобилистам теперь достаточно ввести номер «Тройки» на сайте «Московского паркинга», чтобы купить или продлить парковочный абонемент. После этого со следующего месяца при въезде под шлагбаум достаточно будет приложить карту к стойке. Купить парковочный абонемент на следующий месяц можно за пять дней до конца текущего.
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Автоновости , газета "Известия"
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