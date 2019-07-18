Назван размер штрафа для «зайцев» на платных дорогах

Минтранс определил размер штрафа для водителей за попытку неоплаченного проезда по платной дороге, сообщает «Коммерсант». Чем чаще автолюбитель будет нарушать, тем больше будет вынужден платить.

В законопроекте Минтранса, находящемся на согласовании в правителстве, указано, что автолюбителей будут привлекать к ответственности в случаях, когда водитель миновал пункт взимания платы, сломав шлагбаум или не оплатив путь в системе безбарьерного проезда freeflow. Водителю, совершившему нарушение впервые, штраф в размере 2,5 тыс. рублей придёт по почте, поскольку «зайцев» планируется фиксировать при помощи камер. При повторном нарушении в течение года размер взыскания может быть увеличен кратно вплоть до 10 тыс. рублей.

При этом в проекте отмечается, что нарушителю будет предоставлено пять дней для того, чтобы «самостоятельно и без последствий» оплатить штраф.