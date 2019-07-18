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Назван размер штрафа для «зайцев» на платных дорогах 

Рамблер + ещё 13 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Минтранс определил размер штрафа для водителей за попытку неоплаченного проезда по платной дороге, сообщает «Коммерсант». Чем чаще автолюбитель будет нарушать, тем больше будет вынужден платить.
В законопроекте Минтранса, находящемся на согласовании в правителстве, указано, что автолюбителей будут привлекать к ответственности в случаях, когда водитель миновал пункт взимания платы, сломав шлагбаум или не оплатив путь в системе безбарьерного проезда freeflow. Водителю, совершившему нарушение впервые, штраф в размере 2,5 тыс. рублей придёт по почте, поскольку «зайцев» планируется фиксировать при помощи камер. При повторном нарушении в течение года размер взыскания может быть увеличен кратно вплоть до 10 тыс. рублей.
При этом в проекте отмечается, что нарушителю будет предоставлено пять дней для того, чтобы «самостоятельно и без последствий» оплатить штраф.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что предоставлять нарушителям отсрочку не нужно, потому что «проезд без оплаты — умышленное нарушение». Таких автолюбителей депутат предлагает штрафовать сразу на 5 тысяч рублей.
«Было бы правильно останавливать такие машины для проверки, люди там явно неадекватные», — говорит подчеркнул парламентарий, отметив, что бесплатный проезд в несколько раз повышает риск возникновения ДТП.
Комментарии1
Автоновости , Вячеслав Лысаков , Конституционный комитет Госдумы , Минтранс РФ
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