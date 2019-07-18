Ford Old Crow Mustang GT продадут на аукционе

Ford Old Crow Mustang GT будет выставлен на аукционную продажу.

По официальным данным, аукцион, на котором состоится продажа машины, пройдет 25 июля. Спорткар был выпущен в честь полковника Бада Андерсона, прослужившего более 30 лет в правоохранительных органах . Бад был пилотом самолета P-51 Mustang.

Впервые машина показана конструкторами в июне 2019 года. Автомобиль создан при участии конструкторов производственного объединения Roush. Mustang GT имеет салон, напоминающий кабину самолета. Более того, для машины использован ряд деталей, которые делают ее неповторимой.

Под капотом модели установлен 5,0-литровый двигатель V8 с системой турбонаддува. Мощность агрегата 710 лошадиных сил. Для машины использовано большое количество современных технологий, делающих ее индивидуальной.

Начальная стоимость машины не озвучена. Но организаторы аукциона уверены в том, что приобрести автомобиль захотят многие коллекционеры, понимающие его ценность.