Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes X-Class провалился на рынке 

CarClub 2 часа назад
Фото: Mercedes
Представители «большой немецкой тройки» редко промахиваются с выпуском новых моделей. А если такое и случается, то как минимум одно поколение машины успевает прожить полный цикл. Пикап Mercedes, видимо, станет редким исключением.
Концерн Daimler усмотрел тренд к росту сегмента средних пикапов и два года назад выкатил модель X-Class. Он представляет собой перелицованный вариант Nissan Navara/Renault Alaskan с абсолютно другим интерьером и недоступным им мотором о шести цилиндрах в качестве топового. Предполагалось, что машина одновременно привлечет «Мерседесу» новых клиентов и станет интересным вариантом для уже существующих.
Ставка не сыграла. По мерседесовским меркам X-Class недорог. В России он на полмиллиона доступнее, чем базовый кроссовер GLC. Однако среди пикапов за его цену можно купить хорошо оснащенный Volkswagen Amarok или Ford Ranger. Не говоря уже о том, что большинству нужен недорогой утилитарник, а не грузовик с претензией на элитарность. Результат — всего 16 700 проданных машин за прошлый год.
По имеющимся сведениям, Mercedes досрочно снимет пикап с производства. Замены у него точно не будет. Возможно, автомобиль не доживет даже до планового рестайлинга.
CarClub: последние новости
Россиянка отсудила 20 млн рублей за неисправную Tesla Model X Длительный тест Lexus RX 450h. Часть 1: тренд УАЗ выложил первое официальное фото «Патриота» с автоматом
Комментарии
Автоновости , Nissan , Volkswagen Amarok , Ford Ranger , Nissan Navara , Volkswagen , Renault , Daimler , Renault Alaskan , Mercedes-Benz , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Приморье в ДТП погибли шесть человек
Назван размер штрафа для «зайцев» на платных дорогах1
Водители под колпаком: в Москве установят 600 новых камер1
Mazda2 получит внешность в стиле «шестерки»
Ford Old Crow Mustang GT продадут на аукционе
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение