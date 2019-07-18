Mercedes X-Class провалился на рынке

Представители «большой немецкой тройки» редко промахиваются с выпуском новых моделей. А если такое и случается, то как минимум одно поколение машины успевает прожить полный цикл. Пикап Mercedes, видимо, станет редким исключением.

Концерн Daimler усмотрел тренд к росту сегмента средних пикапов и два года назад выкатил модель X-Class. Он представляет собой перелицованный вариант Nissan Navara/ Renault Alaskan с абсолютно другим интерьером и недоступным им мотором о шести цилиндрах в качестве топового. Предполагалось, что машина одновременно привлечет « Мерседесу » новых клиентов и станет интересным вариантом для уже существующих.

Ставка не сыграла. По мерседесовским меркам X-Class недорог. В России он на полмиллиона доступнее, чем базовый кроссовер GLC. Однако среди пикапов за его цену можно купить хорошо оснащенный Volkswagen Amarok или Ford Ranger . Не говоря уже о том, что большинству нужен недорогой утилитарник, а не грузовик с претензией на элитарность. Результат — всего 16 700 проданных машин за прошлый год.

По имеющимся сведениям, Mercedes досрочно снимет пикап с производства. Замены у него точно не будет. Возможно, автомобиль не доживет даже до планового рестайлинга.