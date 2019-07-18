«Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года

В текущем году состоится премьера кроссовера Cadillac XT4 V-Sport в спортивном обвесе, а следом покажут XT4-V с новым 300-сильным двигателем. По информации портала Cadillac Society, в продажу новинки поступят в начале следующего года.

Кроссовер XT4 V-Sport будет отличатся от стандартной модели декором: можно предположить, что автомобиль получит более агрессивный обвес и чуть иное оформление интерьера. Зато у XT4-V изменений больше, и главное из них — мотор объемом 2,7 литра мощностью 300 лошадиных сил, позаимствованный у пикапа Chevrolet Silverado. Других подробностей о новинках пока нет.

Пока же для Cadillac XT4 предусмотрена безальтернативная двухлитровая рядная «четверка» с турбонагнетателем, отдача которой составляет 240 сил. Она сочетается с девятидиапазонным «автоматом». Модель, представленная весной прошлого года, первой в линейке марки получила электрогидравлическую тормозную систему и поддержку технологии NFC. В России автомобиль поступит в продажу к концу 2019 года.

Прошлой осенью в Сеть попали первые эскизы «заряженной» модификации кроссовера. Тогда предполагалось, что помимо упомянутого двигателя от Silverado для модели предложат гибридную силовую установку на базе нынешней двухлитровой «турбочетверки».