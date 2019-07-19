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ГИБДД изучит предложение депутата Госдумы о знаке «беременная за рулем» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГИБДД России "всесторонне изучит" инициативы депутатов Государственной Думы о введении в России спецзнака "Беременная за рулем" и "Придорожная торговля", однако пока что соответствующие подразделения предложений не получили, сообщили в ответе на запрос РИА Новости в ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать. По мнению депутата, из-за частых конфликтов на дорогах возникает много происшествий, и особенно тревожно, когда участниками и жертвами ДТП становятся молодые матери или беременные женщины.
Также депутат Госдумы Василий Власов направил в МВД и Минтранс предложение о том, что дорожные знаки в РФ нужно дополнить специальным знаком "Придорожная торговля", чтобы повысить безопасность людей, занимающихся такой деятельностью, а саму работу сделать более организованной.
"Сообщаем, что указанные в обращении предложения депутатов Государственной Думы Российской Федерации после поступления в ГУОБДД МВД России будут всесторонне изучены специалистами", — говорится в ответе ГИБДД.
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Автоновости , Василий Власов , Владимир Колокольцев , Виталий Милонов , Госдума , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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