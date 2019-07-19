Представлен новый Chevrolet Corvette

Компания Chevrolet показала Corvette нового, восьмого поколения. Автомобиль сохранил приставку Stingray и получил 502-сильный двигатель V8, который теперь расположен за спинками кресел.

В движение новинку приводит восьмицилиндровый мотор с обозначением LT2 рабочим объемом 6,2 литра, который выдает 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента. Дополнительные пять сил можно получить, заказав опционный пакет Z51 Performance (включает адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, более эффективную систему охлаждения, электронноуправляемую блокировку дифференциала и аэродинамический обвес). Пару двигателю составляет восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями с функцией самостоятельного переключения передач подрулевыми лепестками.

С такой установкой и упомянутым пакетом Z51 Performance заднеприводный Corvette Stingray набирает первую «сотню» менее, чем за три секунды. Однако точные цифры в компании пока не приводят.

Зато известны габариты автомобиля: длина составляет 4630 миллиметров, ширина — 1934 миллиметров, высота — 1234 миллиметров, а колесная база равна 2722 миллиметрам. Заявленный объем багажников, отлитых из смеси стеклопластика со смолой — 357 литров. Этого пространства достаточно, чтобы убрать в один из отсеков съемную секцию крыши. Еще одно важное новшество — двухрычажные подвески с пружинами на обеих осях, которые пришли на смену шасси с поперечной рессорой.

Салон у спорктара полностью новый и выполнен из качественных материалов — натуральной кожи и дорогой пластика. На опубликованных снимках можно увидеть массивный центральный тоннель, двухспицевый многофункциональный руль, цифровую приборную панель и кнопки смены режимов трансмиссии, которые пришли на смену традиционному рычагу коробки передач.

«Корветт» укомплектован пневмоэлементами в передней подвеске, которые позволяют приподнять переднюю часть автомобиля на 40 миллиметров за 2,8 секунды, чтобы облегчить проезд препятствий на дороге. Кроме того, помимо стандартных четырех режимов работы ездовой электроники спорткар обзавелся двумя дополнительными, в том числе ZMode c возможностью точной настройки автомобиля по 12 параметрам. В списке прочего оборудования — 20-дюймовые диски, спортивные покрышки, активный дифференциал, адаптивная подвеска, светодиодная оптика, активные аэродинамические элементы, а также 12-дюймовый экран мультимедийной системы и акустика Bose.

Сборка модели налажена на отдельном заводе в городе Боулинг Грин, штат Кентукки. На североамериканском рынке дилеры Chevrolet уже открыли прием предварительных заказов: цены стартуют от 60 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей), что на пять тысяч дороже дореформенного Corvette.