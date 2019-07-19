ГИБДД придумала, как ловить машины-двойники

Эксперты МВД рассказали Autonews о системе, которая позволит регистрировать проезды автомобилей с одинаковыми госномерами, таким образом выявляя нарушителей. Для этого необходимо создать единую универсальную базу данных, в которой будет содержаться информация о передвижении машин со всех регионов страны.

В МВД подчёркивают, что выявлению мошенников, которые используют дубликаты госномеров, выданных другим автовладельцам, будет способствовать сплошной контроль передвижения транспортных потоков при помощи систем видеофиксации, распространённых по всей России.

«Позволит организовать своевременное реагирование нарядов дорожно-патрульной службы на факты фиксации транспортных средств рассматриваемой категории», — приводит издание слова представителя МВД.

Предполагается, что система сможет сопоставлять госномер с маркой и моделью автомобиля, которому он был присвоен в ГИБДД

По словам эксперта по работе дорожных камер фотовидеофиксации Григория Шухмана, в настоящее время во многих регионах страны уже создана инфраструктура для нововведения. Он утверждает, что для автоинспекторов сегодня уже не проблема, например, определить положение и привычный маршрут каждого автомобиля. При этом специалист полагает, что поимка двойника возможна будет только при наличии у полицейских жалобы от оригинала.

«Инспекторы региональных ЦАФАПов не могут заранее знать, какие регионы проверять, где могут быть машины-двойники. Сами автомобилисты путешествуют по разным городам — люди могут просто уехать в отпуск», — пояснил Шухман.

Задача, по словам эксперты, упростится, если двойник и оригинал находятся в одном регионе. Но для этого система должна быть перенастроена.

«Например, можно настроить систему так, чтобы она давала сигнал, что машина телепортировалась в другой конец города, — тогда инспекторы получат сигнал ее проверить», — отметил специалист.

При этом Шухман подчеркнул, что для нового программного обеспечения для систем фото— и видеофиксации понадобятся колоссальные финансовые средства.

Согласно российскому законодательству водителю, управляющему авто с номерами, присвоенными другому транспортному средству, грозит лишение водительских прав на срок до года.