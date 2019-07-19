Парковочные войны вернулись в Россию

Парковочные войны вернулись в российские дворы, сообщает Autonews, приводит один пример и объясняет, что делать потерпевшим.

По информации издания, агрессия во дворах стала встречаться чаще, а одной из причин этого является усложнение поиска мест для стоянки во дворах.

Пострадать от агрессии могут как те, кто припарковался в чужом дворе, когда, например, приехал к кому-то в гости, так и те, кто припарковался в собственном, если сделал это на незнакомой соседям машине либо на месте, которое кто-то по какой-то причине считает своим.

Обычно дело обходится проколотыми колесами и разбитыми стеклами, но не всегда. Например, недавно один из клиентов адвоката Дмитрия Миняева приехал в гости в Мытищи, а когда собрался поехать домой, обнаружил свой « Крайслер » в 30 метрах от места парковки без бамперов, со смятым капотом и разбитой оптикой.

Каско у мужчины не было, поэтому он вызвал полицию и заявил о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, а потом обратился в суд. Правоохранители выяснили, что авто повредил местный житель, убежденный, что место, на котором оно был оставлено, принадлежит ему. В суде хулиган согласился на мировое соглашение и оплатил ремонт «Крайслера».

Дмитрий Миняев посоветовал людям, автомобили которых были повреждены неизвестными, заснять повреждения на фото, вызвать полицию, а в заявлении потребовать проверки записей с камер наблюдения. Если эти кадры помогут полицейским найти хулигана, то следует подавать гражданский иск, указав в нем сумму ущерба.