Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парковочные войны вернулись в Россию 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Парковочные войны вернулись в российские дворы, сообщает Autonews, приводит один пример и объясняет, что делать потерпевшим.
По информации издания, агрессия во дворах стала встречаться чаще, а одной из причин этого является усложнение поиска мест для стоянки во дворах.
Пострадать от агрессии могут как те, кто припарковался в чужом дворе, когда, например, приехал к кому-то в гости, так и те, кто припарковался в собственном, если сделал это на незнакомой соседям машине либо на месте, которое кто-то по какой-то причине считает своим.
Обычно дело обходится проколотыми колесами и разбитыми стеклами, но не всегда. Например, недавно один из клиентов адвоката Дмитрия Миняева приехал в гости в Мытищи, а когда собрался поехать домой, обнаружил свой «Крайслер» в 30 метрах от места парковки без бамперов, со смятым капотом и разбитой оптикой.
Каско у мужчины не было, поэтому он вызвал полицию и заявил о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, а потом обратился в суд. Правоохранители выяснили, что авто повредил местный житель, убежденный, что место, на котором оно был оставлено, принадлежит ему. В суде хулиган согласился на мировое соглашение и оплатил ремонт «Крайслера».
Дмитрий Миняев посоветовал людям, автомобили которых были повреждены неизвестными, заснять повреждения на фото, вызвать полицию, а в заявлении потребовать проверки записей с камер наблюдения. Если эти кадры помогут полицейским найти хулигана, то следует подавать гражданский иск, указав в нем сумму ущерба.
Комментарии1
Автоновости , Chrysler , Дмитрий Миняев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД придумала, как ловить машины-двойники
«Беременная за рулем»: в РФ придумали новый знак4
Какие немецкие автомобили лучше не покупать
Чем порадует обновленный Hyudai Solaris1
Железнодорожный состав задел мужчину в Ленобласти
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение