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Jaguar Land Rover будет делать автомобили из пластиковых отходов 

Motor.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Британский автопроизводитель Jaguar подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим в мире химическим концерном BASF, в рамках которого они будут перерабатывать пластик и повторно использовать его в автомобилях.
В рамках пилотного проекта ChemCycling концерн Jaguar Land Rover подключится к программе переработки пластмассовых бытовых отходов, которые были предназначены для захоронения в земле или сжигания, в новый высококачественный материал. Отходы пластика будут превращать в пиролизное масло посредством термохимической обработки, а затем этим производственным сырьем заменят ископаемые ресурсы в производственной цепочке BASF.
На выходе получится материал с высоким качеством и ничуть не уступающий по эксплуатационным свойствам классическому пластику. Кроме того, такой материал можно закалить и окрасить, что сделает его еще более надежным. Использовать такой материал будут в приборных панелях и внешних деталях кузовов новых моделей Jaguar и Land Rover.
Сейчас компании испытывают экспериментальную партию материала на передней части нового электрокара I-Pace от Jaguar. Прежде чем технологию можно будет запустить в массовое производство, компании должны убедиться в том, что конечный материал соответствует всем требованиям безопасности как минимум на том же уровне, что и оригинальная деталь.
Это не первый шаг концерна на пути к заботе об окружающей среде — помимо этого они сотрудничают с компанией Kvadrat, которая помогает создавать кресла для автомобилей. Так, роскошные сидения из Range Rover Velar и Range Rover Evoque сочетают в себе шерстяную смесь с технической замшевой тканью, которую изготавливают из пластиковых бутылок. Для отделки салона одного внедорожника требуется 53 бутылки.
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Автоновости , Jaguar , Rover , Land Rover
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