Jaguar Land Rover будет делать автомобили из пластиковых отходов

Британский автопроизводитель Jaguar подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим в мире химическим концерном BASF, в рамках которого они будут перерабатывать пластик и повторно использовать его в автомобилях.

В рамках пилотного проекта ChemCycling концерн Jaguar Land Rover подключится к программе переработки пластмассовых бытовых отходов, которые были предназначены для захоронения в земле или сжигания, в новый высококачественный материал. Отходы пластика будут превращать в пиролизное масло посредством термохимической обработки, а затем этим производственным сырьем заменят ископаемые ресурсы в производственной цепочке BASF.

На выходе получится материал с высоким качеством и ничуть не уступающий по эксплуатационным свойствам классическому пластику. Кроме того, такой материал можно закалить и окрасить, что сделает его еще более надежным. Использовать такой материал будут в приборных панелях и внешних деталях кузовов новых моделей Jaguar и Land Rover.

Сейчас компании испытывают экспериментальную партию материала на передней части нового электрокара I-Pace от Jaguar. Прежде чем технологию можно будет запустить в массовое производство, компании должны убедиться в том, что конечный материал соответствует всем требованиям безопасности как минимум на том же уровне, что и оригинальная деталь.

Это не первый шаг концерна на пути к заботе об окружающей среде — помимо этого они сотрудничают с компанией Kvadrat, которая помогает создавать кресла для автомобилей. Так, роскошные сидения из Range Rover Velar и Range Rover Evoque сочетают в себе шерстяную смесь с технической замшевой тканью, которую изготавливают из пластиковых бутылок. Для отделки салона одного внедорожника требуется 53 бутылки.