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Премиальный кроссовер от Chery доберется до России в 2020 году 

Motor.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Китайская компания Chery намерена вывести на российский рынок премиум-кроссовер Exeed, разработанный совместно с Jaguar Land Rover. Как минимум один автомобиль уже ввезли в страну, чтобы показать дилерам, а продажи, как ожидается, начнутся в 2020 году.
Exeed (производное от английского «exceed» — «превзойти») — не название модели, а суббренд, основанный Chery. На сегодняшний день линейка включает кроссовер TX и и его лонг-версию TXL, которые дебютировали на автосалоне в Шанхае в 2017 году. Первым иностранным рынком для модели стали Объединенные Арабские Эмираты, где Chery уже запустила рекламную кампанию.
В России Chery сертифицирует автомобиль, который привезли в конце весны в Москву для демонстрации дилерам. Он получил богатый набор оборудования, который включает светодиодные фары, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, систему распознания голоса, доступ к Сети, панорамную крышу и автоматическую фоновую подсветку салона.
По габаритам Exeed TX с Nissan X-Trail и оснащен 190-сильным бензиновым мотором объемом 1,6 литра в сочетании с семиступенчатым «роботом», передним либо полным приводом.
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Автоновости , Nissan , Chery , Jaguar , Nissan X-Trail , Rover , Land Rover
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