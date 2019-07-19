Премиальный кроссовер от Chery доберется до России в 2020 году

Китайская компания Chery намерена вывести на российский рынок премиум-кроссовер Exeed, разработанный совместно с Jaguar Land Rover . Как минимум один автомобиль уже ввезли в страну, чтобы показать дилерам, а продажи, как ожидается, начнутся в 2020 году.

Exeed (производное от английского «exceed» — «превзойти») — не название модели, а суббренд, основанный Chery. На сегодняшний день линейка включает кроссовер TX и и его лонг-версию TXL, которые дебютировали на автосалоне в Шанхае в 2017 году. Первым иностранным рынком для модели стали Объединенные Арабские Эмираты, где Chery уже запустила рекламную кампанию.

В России Chery сертифицирует автомобиль, который привезли в конце весны в Москву для демонстрации дилерам. Он получил богатый набор оборудования, который включает светодиодные фары, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, систему распознания голоса, доступ к Сети, панорамную крышу и автоматическую фоновую подсветку салона.