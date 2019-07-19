На МКАД появятся семь новых эстакад и тоннель

В ближайшие два года в столице появятся семь новых эстакад и один тоннель, сообщает "Интерфакс" в пятницу. Новые съезды появятся вследствие работ по реконструкции развязок на МКАД.

Сейчас работы проводятся на трех развязках кольцевой дороги: на пересечении с Волоколамским шоссе, с Бесединским шоссе и с улицей Генерала Дорохова. Семь эстакад и тоннель появятся возле улицы Генерала Дорохова на левоповоротном съезде с внутренней стороны МКАД на Торговую улицу, сообщил изданию в пятницу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Общая длина новых эстакад составит более 2 км, а тоннеля — 404 м. Дороги закроют шумозащитными экранами и оборудуют пешеходными переходами.

Еще два московских путепровода общей длиной 220 м и одна 90-метровая эстакада находятся на реконструкции. Вскоре к ним присоединятся еще четыре развязки, для которых сейчас разрабатывается план работ.

Ранее аналитики из консалтинговой компании PwC сравнили Москву с 11 мировыми мегаполисами, измерив плотность дорог в столице. По этому показателю Москва заняла только восьмое место, но вошла в первую тройку по критерию ввода новых дорог в эксплуатацию.