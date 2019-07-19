В России планируют пересчитать водителей

По поручению президента России будет создана информационная база с включением в нее сведений по всем водителям.

Эта работа в ближайшее время будет проведена заинтересованными людьми в правительстве.

Заинтересованность в такой базе появилась с активным развитием служб такси, каршеринга и аренды автомобилей. С увеличением случаев мошенничества за рулем зачастую оказывались люди без водительского удостоверения соответствующей категории. Если компания по прокату машин или каршеринга будет иметь оперативную информацию по клиенту, то сможет отказать в предоставлении машины.

Сегодня проверка клиента также проводится. Но делается это негласно, по не всегда понятным каналам. При этом отлаженная схема не позволяет отследить изменяющуюся информацию. В результате за руль попадают представители из разных категорий:

— наркоманы;

— лица, лишенные удостоверения;

— бывшие водители с медицинскими противопоказаниями.

создание ресурса — до 1 февраля 2020 года;

возможность обмена информацией внутри ведомств МВД — до 1 декабря 2019 года. Пока не ясен объем личных сведений, которые будут заложены в информационный ресурс. Но уже известно, что курировать работу будет Дмитрий Медведев . Сроки реализации проекта оговорены:

Будут ли иметь доступ к прокатным сервисам водители, приезжающие из-за рубежа, или здесь предполагается другая форма контроля, пока неизвестно.