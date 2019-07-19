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В России планируют пересчитать водителей 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
По поручению президента России будет создана информационная база с включением в нее сведений по всем водителям.
Эта работа в ближайшее время будет проведена заинтересованными людьми в правительстве.
Заинтересованность в такой базе появилась с активным развитием служб такси, каршеринга и аренды автомобилей. С увеличением случаев мошенничества за рулем зачастую оказывались люди без водительского удостоверения соответствующей категории. Если компания по прокату машин или каршеринга будет иметь оперативную информацию по клиенту, то сможет отказать в предоставлении машины.
Сегодня проверка клиента также проводится. Но делается это негласно, по не всегда понятным каналам. При этом отлаженная схема не позволяет отследить изменяющуюся информацию. В результате за руль попадают представители из разных категорий:
— наркоманы;
— лица, лишенные удостоверения;
— бывшие водители с медицинскими противопоказаниями.
Пока не ясен объем личных сведений, которые будут заложены в информационный ресурс. Но уже известно, что курировать работу будет Дмитрий Медведев. Сроки реализации проекта оговорены:
  • создание ресурса — до 1 февраля 2020 года;
  • возможность обмена информацией внутри ведомств МВД — до 1 декабря 2019 года.
Будут ли иметь доступ к прокатным сервисам водители, приезжающие из-за рубежа, или здесь предполагается другая форма контроля, пока неизвестно.
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Автоновости , Дмитрий Медведев , МВД
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