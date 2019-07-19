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ТОП-10 российских городов, где больше всего праворульных автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: car.ru
Проанализировав российский транспортный рынок становится понятно, что наибольшее количество праворульных автомобилей эксплуатируется в Сибири и на Дальнем Востоке.
В перечне десяти городов с большим количеством данных машин, Омск считается самым западным городом. Согласно аналитическим данным, на январь 2019 года в России насчитывалось 3,3 миллиона легковых авто. От общего количества машин такие модели занимают 8%.
Больше всего праворульных машин зарегистрировано во Владивостоке. В общей сложности в этом регионе зарегистрировано 255,8 тысячи машин. На втором месте расположен Новосибирск. Там на учете в правоохранительных органах числится 144,3 тысяч машин с правым расположением руля.
Третья строчка перечня достается Хабаровску, результат которого 111,2 тысячи праворульных машин. Также в перечень городов с большим количеством данных моделей попали: Красноярск, Иркутск, Уссурийск, Находка, Петропавловск-Камчатский, Омск и Чита.
Эксплуатируя такие автомобили, водители утверждают, что не замечают разницы между расположением руля. Но несмотря на это, новичкам, садясь за правый руль, стоит быть аккуратнее.
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Автоновости , МВД
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