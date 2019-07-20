Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В каких ситуациях сотрудник ГИБДД не может отказать водителю 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Эксперты портала «Автовзгляд» привели примеры ситуаций, когда автоинспекторы обязаны выполнить просьбы и требования автолюбителя. В списке — ДТП, конфликты на дороге и несчастные случаи.
Автор статьи подчёркивает, что обязанности сотрудника ГИБДД, несущего дежурство на дороге, прописано в специальном «Наставлении по работе ДПС», которое содержится в законе «О полиции». В документе указаны случаи, в которых автоинспекторы должны оперативно отреагировать на просьбы и требования водителя.
В первую очередь сотрудники ГИБДД обязаны незамедлительно по первому звонку российского автолюбителя приезжать на место ДТП или совершения административного нарушения. При этом полицейские не вправе отказать автолюбителю в требовании задокументировать обстоятельства аварии или правонарушения. Невыполнение просьб гражданина — должностное преступление.
Сотрудник ДПС должен обеспечивать порядок на дороге, поэтому при возникновении конфликта на проезжей части эксперты советуют напрямую обращаться к правоохранителям, поскольку в просьбе защитить от агрессии они отказать не могут. При этом специалисты подчёркивают, что в случае встречи с мошенниками также стоит сразу звать сотрудников ГИБДД.
При этом, отмечается, что автоинспекторы не могут отказать водителю и в банальной просьбе о помощи: например, помочь найти потерявшегося на парковке ребёнка или сопроводить автолюбителя, которому стало плохо за рулём. Несчастные случаи также фигурируют в законе «О полиции», поэтому сотрудники ГИБДД обязаны помогать всем, кто «оказался в беспомощном состоянии или в состоянии, опасном для жизни и здоровья».
Комментарии1
Автоновости , ГИБДД , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые полезные приложения для автоледи
ГИБДД назвало главную причину гибели людей на дорогах5
Назван топ городов РФ с праворульными автомобилями3
На МКАД появятся семь новых эстакад и тоннель3
Под Тверью загорелся рейсовый автобус
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение