В каких ситуациях сотрудник ГИБДД не может отказать водителю

Эксперты портала «Автовзгляд» привели примеры ситуаций, когда автоинспекторы обязаны выполнить просьбы и требования автолюбителя. В списке — ДТП, конфликты на дороге и несчастные случаи.

Автор статьи подчёркивает, что обязанности сотрудника ГИБДД, несущего дежурство на дороге, прописано в специальном «Наставлении по работе ДПС», которое содержится в законе «О полиции». В документе указаны случаи, в которых автоинспекторы должны оперативно отреагировать на просьбы и требования водителя.

В первую очередь сотрудники ГИБДД обязаны незамедлительно по первому звонку российского автолюбителя приезжать на место ДТП или совершения административного нарушения. При этом полицейские не вправе отказать автолюбителю в требовании задокументировать обстоятельства аварии или правонарушения. Невыполнение просьб гражданина — должностное преступление.

Сотрудник ДПС должен обеспечивать порядок на дороге, поэтому при возникновении конфликта на проезжей части эксперты советуют напрямую обращаться к правоохранителям, поскольку в просьбе защитить от агрессии они отказать не могут. При этом специалисты подчёркивают, что в случае встречи с мошенниками также стоит сразу звать сотрудников ГИБДД.

При этом, отмечается, что автоинспекторы не могут отказать водителю и в банальной просьбе о помощи: например, помочь найти потерявшегося на парковке ребёнка или сопроводить автолюбителя, которому стало плохо за рулём. Несчастные случаи также фигурируют в законе «О полиции», поэтому сотрудники ГИБДД обязаны помогать всем, кто «оказался в беспомощном состоянии или в состоянии, опасном для жизни и здоровья».