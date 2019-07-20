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Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «Рен-ТВ».
Около трех часов ночи после прогулки по ночному городу мужчина вызвал такси, на котором доехал до своего отеля. По завершении поездки он вышел из машины, оставив дверь открытой, и достал из кармана пачку купюр. В этот момент водитель выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся.
Пострадавшим оказался 46-летний житель Кубани. Он приехал в Москву вместе с сыном, который собрался поступать в один из столичных ВУЗов.
На следующий день полиция задержала 38-летнего водителя. Он сознался в преступлении. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.
В июне 2019 года в Новосибирске водитель такси избил иллюзиониста за показанный фокус.
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